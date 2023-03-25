Altay evinde kötü yenildi

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Burak Cansız, Mehmet Pekmezci

ALTAY: Eren Karataş - Salih, İbrahim, Björkander (Dk. 31 Sefa), Özgür, Ceyhun (Dk. 75 Mehmet), Arda (Dk. 65 Deniz), Tolga (Dk. 75 Murat Berkan), Zeki, Eren Erdoğan, Paixao

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer - Muhammet Taha Şahin, Ba, Metehan, Kaan, Serkan (Dk. 90+2 Domgjonas), Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 77 Anıl), Ballou (Dk. 65 Fernandes), Muhammed Mert (Dk. 65 Prib), Adem (Dk. 65 Burak Çoban)

GOLLER: Dk. 29 Muhammed Mert, Dk. 40 Ballou, Dk. 90+5 Fernandes (Manisa FK), Dk. 34 Sefa (Altay)

SARI KARTLAR: Tolga, Eren Erdoğan, Ceyhun, Zeki (Altay), Prib (Manisa FK)

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında oynanan Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 29'uncu dakikada Muhammed Mert, 40'ıncı dakikada Ballou ve 90+5'inci dakikada Fernandes atarken, Altay'ın tek golü 34'üncü dakikada Sefa'dan geldi. Bu sonuçla konuk ekip 42 puana ulaşırken, Altay 25 puanda kaldı.

29'uncu dakikada Manisa ekibi golü buldu. Soldan Muhammet Taha Şahin'in ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Muhammed Mert, bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

34'üncü dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan kazanılan serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti, Sefa'nın uçarak kafa vuruşanda meşin yuvarlak önce direğe çarpıp sonra ağlara gitti: 1-1.

40'ncı dakikada Muhammed Mert'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Ballou, sert bir plaseyle fileleri sarstı: 1-2.

İLK YARI MANİSA FK'NIN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

57'nci dakikada ceza sahasında Metehan'ın Paixao'ya yaptığı müdahale sonrası Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde Salih'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

66'ncı dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Ömer, Paixao'ya gol izni vermedi.

67'nci dakikada konuk ekip kontratağında soldan Fernandes yerden kesti, arka direkteki Prib'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

88'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Burak Çoban'ın şutunda top yan direkten döndü.

90+5'inci dakikada Kaan'ın sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-3.

Manisa Futbol Kulübü karşılaşmayı 3-1 kazandı.