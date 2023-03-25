Göztepe’nin filede içi rahat

Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Ligi'nde daha önce Play-Off'a kalmayı garantileyen lider Göztepe'nin ligin son 2 haftasına girerken içi rahat. Sarı-kırmızılılar, Play-Off'ta avantajlı olmak için ilk sıradaki yerini korumak istiyor. En yakın rakibi İstanbul BBSK ile arasında 5 puan fark olan İzmir ekibine alacağı bir galibiyet yetecek. 21. hafta maçında yarın Yeşilyurt'a konuk olacak olan İzmir'in Sultanları, rakibine mağlup olsa bile eğer İstanbul BBSK sahasında Muratpaşa'ya teslim olursa son hafta formalite maçına çıkacak. Göztepe yenilir, İstanbul da galip gelirse düğüm son haftaki maçlarda çözülecek. Ancak burada da Göztepe'nin avantajı bulunuyor. Göz-Göz, taraftarı önünde son hafta düşmesi kesinleşen Çanakkale Belediye ile oynayacak.



OGÜN ÖZDEMİR

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