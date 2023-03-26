Harika başladık

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşılaştı. 10. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Hovhannisyan'ın içeriye çevirdiği topta Ozan Kabak'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Merih Demiral'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beglaryan'da kaldı. 35. dakikada sağ taraftan Onur Bulut'un pasında topu alan Orkun Kökçü ceza yayının sağından uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

ÇOK FAZLA GOL KAÇIRDIK

51'inci dakikada Ermenistan atağında topun sahibi olan kaleci Mert, uzun bir degajla Cengiz'i bir anda kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Cengiz topun kontrolünü sağlayamayınca savunma araya girdi. Baskısını artıran Türkiye, 63'üncü dakikada öne geçti. Orta sahada kendisine yapılan faulde serbest atışı çabuk kullanan Enes, topu Kerem'in önüne attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, yerden köşeye düzgün bir vuruşla golü attı: 1-2. 74'te Ermenistan tehlikeli geldi. Ozan'ın kaptırdığı topta ceza sahası içine yapılan ortada Barseghyan'ın yerden köşeye sert vuruşunu Mert iki hamlede topun sahibi oldu.85'inci dakikada Kerem'in ara pasında Enes savunmanın arkasına sarktı. Ancak Enes bu pozisyonda sakatlanınca koşamadı ve top Ermenistan'a geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milliler gruba galibiyetle başladı.

MİLLİ MARSA SAYGISIZLIK

ERMENİ taraftarlar, karşılaşma öncesinde milli marşlar çalınırken büyük bir saygısızlık gösterdi. İstiklal Marşımız çalınırken tribünlerden yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi. Ayrıca tribünlerde Yunanistan bayrağı açılması da dikkat çekti.

ERMENİSTAN'IN İLK GOLÜ

TÜRKİYE'YE 2-1 kaybeden Ermenistan, Milli Takımımıza karşı ilk kez gol sevinci yaşadı. 10'uncu dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı gol, Ermenistan'ın milli takımlar düzeyinde Türkiye'ye karşı attığı ilk gol olarak tarihe geçti.

Levent TÜZEMEN maçı yorumladı

DEGİSİKLİKTE GEÇ KALDI!

Kuntz'un Milli Takım'daki tercihlerine ve oyun anlayışına bakınca staj yapmaya gelen hocalara benziyor. Alman Teknik adamın hala bir oyun planını oturtamayıp "Yap-Boz" biçimi arayışlara girmesi şaşkınlık yaratıyor. Bu sezon Bundesliga'da Dortmund formasını 28 maçın 25'inde ilk 11 olarak giyen Salih Özcan'ı düşünmemek Kuntz adına tam bir akıl tutulmasıydı. Savunmayı Çağlar-Merih-Ozan gibi tek hamleli ve topla oyuna çıkma konusunda başarısız olan oyunculardan kurmak büyük hataydı. Ermenistan'a karşı Orkun Kökçü'nün attığı gole kadar mahkum oynadık. Kanatları kullanamadık. Cenk Tosun hiç yoktu. Cengiz Ünder ise egoist yapısıyla hücumları öldürdü. Sık hücuma çıkan Onur ve Ferdi hem iyi oynadılar, hem de çok çalıştılar. Salih Özcan girdikten sonra Milli Takım orta alanda rahatladı, savunmamız da nefes aldı. Salih mükemmel pozisyon alan, basit oynayan, rakiple top arasına vücudunu çok akıllı koyan tam bir görev adamı. Salih Özcan sayesinde Hakan da Orkun da oyuna ağırlıklarını koydu.

KANATLARA HAREKET GETİRDİ

Kerem'in oyuna girmesi kanatlara hareketlilik getirdi ve Ermeni savunmasının dengesini bozdu. Özellikle Enes'in çabuk pasıyla önünde bulduğu topu Kerem kaleciye fazla yaklaşmadan akıllı bir vuruşla gol yaptı ve Milli Takım'ın geri dönüşünü sağladı. Kaleci Mert tecrübesi ve önemli kurtarışlarıyla arkadaşlarına güven verdi. Kuntz oyuncu değişikliklerini ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Çünkü tercih ettiği 11 Ermenistan'a üstünlük kuramadı. Gerçek şu; Kuntz'un hocalık bilgisi bence yeterli değil. Ancak Hamit Altıntop arkasında duruyor. Hırvatistan'a karşı 3'lü savunma oynamak intihar olur. Çağlar'ın yanında çok faul yapan Ozan Kabak oynamaz.