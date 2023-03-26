Manisa FK zirve aşkıyla

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti, Play-Off yarışında umutlarını yeşertti. 29. dakikada Manisa ekibi golü buldu. Bu dakikada soldan Muhammet Taha Şahin'in ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Muhammed Mert, bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1. 34. dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan kazanılan serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti, Sefa'nın uçarak kafa vuruşanda meşin yuvarlak önce direğe çarpıp sonra ağlara gitti: 1-1. 40. dakikada Muhammed Mert'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Ballou, sert bir plaseyle fileleri sarstı: 1-2. İlk yarı Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

KAAN YAN DİREĞE TAKILDI

57. dakikada ceza sahasında Metehan'ın Paixao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde Salih'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi. 66. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Ömer, Paixao'ya gol izni vermedi. 67. dakikada konuk ekip kontratağında soldan Fernandes yerden kesti, arka direkteki Prib'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 88'de soldan ceza sahasına giren Burak Çoban'ın şutunda top yan direkten döndü. 90+5. dakikada Kaan'ın sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-3. Manisa FK bayram yaptı.

KOŞUKAVAK'TAN DERBİ AYARI

MANİSA FK'nın deplasmanda konuk olduğu Altay karşılaşmasında teknik direktör Yalçın Koşukavak kadroya derbi ayarı çekti. Siyah-beyazlılarda kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyen stoper Domgjoni'ın yerine Metehan, Ayberk'in yerine Muhammet, Burak Öksüz'ün yerine Muhammed, Diallo'nun yerine Tabla, Anıl'ın yerine ise Adem ilk 11'de forma giydi. Manisa temsilcisinin teknik patronu Yalçın Koşukavak, bir dönem çalıştırdığı Altay'a konuk oldu. 2015 ve 2020 sezonlarında İzmir temsilcisinde teknik direktörlük görevi yapan deneyimli çalıştırıcı, dün oynanan mücadelede eski takımına rakip oldu.

Maçı Ümit YÖNEY yorumladı

UMUTLAR YESERDİ

Manisa FK, bu ligde en istikrarsız takım. Kadrodaki yıldız isimleri bir türlü istenilen performansı sergileyemiyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak da takımı yeni yeni tanıyor. Devre arası gelen isimler yeni yeni monte ediliyor. Altay, düşmeme mücadelesi veriyor, Manisa FK Play-Off yolunda artık kayıp istemiyor. İlk 28 dakikada Altay oynadı, Manisa FK izledi. Rakip ceza alanına bile giremeyen konuk takım, ani bir hücumla golü buldu. Skordaki üstünlük 4 dakika sürdü. Yine savunmada basit bir hata Altay'ın eşitliği yakalamasına neden oldu. Manisa FK, Altay gol ararken yine bir kontra topla Tabla'nın ayağından bir kez daha maçta üstünlüğü ele geçirdi. İlk devrenin sona ermesiyle ikinci yarıya iki takım da tutuk başladı.

'VAR' BIR HIKMETI

Türkiye'de 'VAR' bu kadar kötü kullanılabilir. Ofsayt çizgileri yanlış çizilir, VAR hakemi ile maçın hakemi anlaşamaz, gol olur 5 dakika incelenir 3 pozisyon öncesinde faul veya ofsayt kararı çıkar. TFF'nin acilen bu konuya çözüm bulması şart. Maçlar gereksiz yere dakikalarca duruyor. Altay-Manisa FK maçının hakemi Alpaslan Şen de 61. dakikada Altay lehine penaltı karar verdi. Ama VAR hakeminden gelen uyarıyla pozisyon incelendi elle oynama gerekçesiyle karar değişti. Manisa FK orta sahası kolay geçilirken Paixao'nun net fırsatı kaçırması, kaleci Ömer'in kurtarışı maça damgasını vurdu. Bir dakika sonra Edgar Prib'in kaçırdığı gol saç baş yoldurttu. Allah'tan Juniar Fernandes'in golü imdada yetişti, İzmir'de galibiyet perçinlendi. Bu galibiyet Manisa FK'nın Play-Off umutlarını yeşirtti, Altay'da ise çanlar çalmaya başladı.