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Haberler Spor Yunusemre’den son dakika iki transfer

Yunusemre’den son dakika iki transfer

26.3.2023

Yunusemre’den son dakika iki transfer

BAL 10.Grup'ta zirve mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, transferin son gününde kadrosuna iki takviye yaptı, Alaçatıspor'dan forvet oyuncusu Yavuz Selim Şentürk ve Doğugücü FK'an stoper Cengizhan Kasap'ı renklerine bağladı. 24 yaşındaki forvet Yavuz Selim Şentürk, Karamürselspor, Tepeköy Defnespor, Basın Sitesi, Gaziemir FK, İzmirspor, Elbistanspor, Alaçatıspor formalarını giyerken, BAL Ligi'nde 40 maçta 10 gol kaydetti. Yavuz Selim, Alaçatıspor formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 3 gol attı. 23 yaşındaki stoper Cengizhan Kasap ise Çolaklıspor, Manavgat Belediye, Sarayönü Belediye, Doğügücü FK formaları giyerken, BAL Ligi'nde 44 maçta 4 gol kaydetti. Cengizhan, bu sezon Doğugücü'nde 10 maçta forma giydi.

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