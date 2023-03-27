Skor iyi futbol kötü

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız için yepyeni bir macera başlarken, Ermenistan maçındaki kötü futbol gelecek adına çok da umut vermedi. EURO 2020'deki kötü performans, 2022 Dünya Kupası'na bilet alamamanın vermiş olduğu hayal kırıklığının ardından ay-yıldızlılar, EURO 2024 elemelerine galibiyetle başlasa da özellikle ilk yarıdaki futbol, sahaya çıkan 11 ve üçlü savunma eleştirilerin hedefi haline geldi. Ermenistan'a karşı 3. kez sahaya çıkan ve ilk kez kalesinde gol gören milliler, maça kabus gibi bir başlangıç yaptı. Topu ayağında tutmakta zorlanan, yerleşmiş savunmaya karşı hücum edemeyen milli takım, rakip kaleye şut atmakta, ceza sahası içine girmekte zorlandı ve kalesinde de golü gördü. Daha sonra organize olmayan bir atakla eşitliği yakalayan ay-yıldızlılarda Kuntz ikinci yarıda dörtlü savunmaya dönüp değişiklikler yapınca milliler biraz daha iyi bir görüntü verdi, Ancak kadro değeri bizden çok düşük olan Ermenistan'a karşı hücumda yine üretken olamayan kırmızı-beyazlılar, maçı kazansa da Kuntz da oynanan oynundan memnun kalmadı.



Kuntz, bekledikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Oynadığımız oyundan memnun değilim" dedi.



LEVENT TÜZEMEN: STEFAN KUNTZ YETERLİ DEĞİL

Kuntz, tercihlerine ve oyun anlayışına bakınca staj yapmaya gelen hocalara benziyor. Alman teknik adamın hâlâ bir oyun planını oturtamayıp "Yap-Boz" biçimi arayışlara girmesi şaşkınlık yaratıyor. Bu sezon Bundesliga'da Dortmund formasını 28 maçın 25'inde ilk 11 olarak giyen Salih Özcan'ı düşünmemek Kuntz adına tam bir akıl tutulmasıydı. Savunmayı Çağlar- Merih- Ozan gibi tek hamleli ve topla oyuna çıkma konusunda başarısız olan oyunculardan kurmak büyük hataydı. Tercih ettiği 11 Ermenistan'a üstünlük kuramadı. Gerçek şu; Kuntz'un hocalık bilgisi bence yeterli değil.



ÖMER ÜRÜNDÜL: SENELERDİR KADRO İSTİKRARIMIZ YOK

Son 20 dakikada zaman zaman tehlikeler yaşadık. Bunun da en büyük nedeni, milli takımımızda senelerdir bir kadro istikrarımızın olmayışı. Bu yüzden de kolektif yapı oturtulamıyor. Pas trafiğiyle oyunun temposunu ayarlayamıyoruz. Dün gece bu gerçek hem de Ermenistan gibi bir rakip karşısında ortaya çıktı. Gelelim Stefan Kuntz'a... Hiç alışık olmadığımız üçlü defans uygulanır mı? Üstelik de ciddi maç eksiği olan Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ile birlikte. Bundesliga lideri Borussia Dortmund'un direkt oyuncusu olan Salih Özcan da ilk yarı kulübede kaldı!



ERMAN TOROĞLU: ARTIK BAHANE ŞANSI KALMADI

Milli takım kolay bir iş değil. Değişik takımlardan gelen oyuncularla yeni bir takım yaratıyorsun. Oturmuş bir takımımız yok. Geçiş dönemi yaşıyoruz gibi geliyor. Sabretmemiz lazım ama bazı şeyleri de görmemiz lazım. Defansta inanılmaz hatalar yapıyoruz. Hırvatistan karşısında defans bu kadar kötü olursa iyi şeyler olmaz. Artık Stefan Kuntz'un kredisi bitiyor. Tamam kredi vardı ama artık bahane şansı yok. Belirli bir süreden sonra şöyle olduydu böyle olduydu, sakatlık fazla, o fazla olmaz. Milli takımı oluşturuyor, görelim bakalım Hırvatistan maçından sonra anlayacağız.



GÜRCAN BİLGİÇ: KUNTZ'A DOĞRU MARKAJ YAPILMALI

Kuntz ikinci yarıda doğru hamleler yaptı. Hesapları tutmuyor zaten maç başlarken. 'Neden üçlü oynadın, neden dörtlüye döndün?' diye sorulacaktır. Bir şeyler söyler elbette ama böylesine sıkışık oynanacağı belli bir maçta, "yetenekli orta sahalar" yerine iki forveti seçmesi zaten belli bir ezberin ürünü. "Hiçbir şey yapmadı" dediğimiz Enes'in, ikinci golün pasında çabuk davranıp, akıllıca düşünmesi de maçın dönüm noktası oldu. Hırvatistan maçı öncesinde üç puanı cebe koyup, Bursa'ya keyifli dönmek de önemliydi. Şimdi bu maçta önce Kuntz'a doğru markaj yapmamız lazım. Görev, Hamit Altıntop'da...



İLKER YAĞCIOĞLU: OYNANAN OYUNA ANLAM VEREMEDİM

Maça, üçlü savunmayla başladık. Genelde kendinden güçlü rakiplere karşı bu şekilde oynanır. Kuntz'un bu düşüncesine bir anlam veremedim. Açıkçası ilk 45 dakikada oynadığımız oyuna da bir anlam veremedim. Top hep bizdeydi. Ama çok ağır ve temposuz oynadığımız için iyi kapanan, iyi mücadele eden Ermenistan savunmasını aşamadık. Teknik becerisi çok yüksek oyuncularla oynamamıza rağmen organize bir tek atağımız dahi yoktu. Çok kötü bir ilk yarı oynadık. Kuntz da bunu anladı ve ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Sonuçta 3 puanı aldık ama bu oyunla işimiz zor.



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