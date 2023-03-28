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Haberler Spor Alaçatıspor güldü Özçamdibi üzüldü

Alaçatıspor güldü Özçamdibi üzüldü

28.3.2023

Alaçatıspor güldü Özçamdibi üzüldü
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta mücadele eden iki İzmir ekibinin karşılaşmasında Alaçatıspor deplasmanda Özçamdibispor'u 2-0 yenerek üst sıralara tırmanma hedefini sürdürdü. Alaçatı temsilcisi puanını 37'ye yükseltirken 4. sıradaki yerini korudu. Özçamdibi ekibi ise 31 puanda kalarak 8. sırada konumlandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Alaçatıspor, teknik direktör Ali Çalış yönetiminde büyük bir ivme yakalarken, Özçamdibispor ise son iki maçta puan yüzü göremedi ve düşüşünü sürdürdü. Alaçatıspor yarın evinde 12. sıradaki Ortaköyspor'u konuk edecek, Özçamdibispor ise 6. sıradaki Bağcılarspor'a konuk olacak.
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