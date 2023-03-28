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Haberler Spor Çiğli Belediyespor paraşütsüz düşüşte

Çiğli Belediyespor paraşütsüz düşüşte

28.3.2023

Çiğli Belediyespor paraşütsüz düşüşte
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Çiğli Belediyespor, paraşütsüz düşüşünü sürdürüyor. Geride kalan sezonda 21 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 25 puan toplayan İzmir temsilcisi, 14 takımın yer aldığı grupta 11. basamakta yer alıyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak bu süreçte sadece 4 puan toplayabildi. Düşme potasının en üst basamağında yer alan Çivril Kıralan Demirspor ile arasında 6 puan kalan Çiğli Belediyespor, kalan 5 haftada alacağı sonuçlarla lige tutunmanın hesaplarını yapıyor. İzmir ekibi yarın saat 15.00'te Davutlar Belediyespor ile deplasmanda kapışacak.
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