Çiğli Belediyespor paraşütsüz düşüşte

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Çiğli Belediyespor, paraşütsüz düşüşünü sürdürüyor. Geride kalan sezonda 21 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 25 puan toplayan İzmir temsilcisi, 14 takımın yer aldığı grupta 11. basamakta yer alıyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak bu süreçte sadece 4 puan toplayabildi. Düşme potasının en üst basamağında yer alan Çivril Kıralan Demirspor ile arasında 6 puan kalan Çiğli Belediyespor, kalan 5 haftada alacağı sonuçlarla lige tutunmanın hesaplarını yapıyor. İzmir ekibi yarın saat 15.00'te Davutlar Belediyespor ile deplasmanda kapışacak.

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