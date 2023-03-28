Millilerimiz 2’de 2 peşinde

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2. maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. A Milli Futbol Takımı'nda hedef, ikinci maçı da kazanarak grup liderliğini sürdürmek. İlk maçından galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın evinde ağırladığı Galler ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte liderlik koltuğuna oturdu.

Milliler, Hırvatistan'ı da mağlup ederek Haziran ayında oynanacak Letonya ve Galler maçlarını kayıpsız geçmek istiyor. Ay-yıldızlılar, 11 yıllık aranın ardından Bursa'da karşılaşmaya çıkacak. Mücadele öncesinde 43 bin 361 biletin tamamı satıldı. Türkiye ile Hırvatistan 11. kez rakip olacak. 10 maçta rakibini sadece 1 kez mağlup edebilen milliler, 3 maçta sahadan mağlup ayrıldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle

sona erdi.

FORMASYON DEĞİŞEBİLİR

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında formasyonda değişikliğe gidebilir. Ermenistan maçına 3'lü savunmayla başlayan Alman teknik adam, mücadelenin ikinci yarısında ise 4'lü savunmayı tercih etmişti. İkinci yarıda formasyonun yanında Salih Özcan değişikliği ile orta sahadaki direnci arttırmayı başaran Kuntz'un, Hırvatistan karşılaşmasında da bu oyuncuya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Ermenistan maçında ikinci yarı oyuna giren ve yaptıkları katkıyla galibiyette pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu da 11'de başlayacak.