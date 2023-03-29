Fethiye Zirve omuzlarda

SAMSUN'DA oynanan TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig Play-Off Final Grubu maçlarında şampiyon olan ve 1. Lig'e yükselen Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor Kulübü, Fethiyespor Taraftarlar Derneği ve Apaçiler Taraftarlar Grubu tarafından Dalaman Havaalanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı. Fethiye'nin adını taçlandıran voleybolcular, meşaleler ve davul-zurna eşliğinde omuzlara alındı.

FOTOĞRAFLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Fethiye Lokman Hekim Zirve SK Başkanı İbrahim Erdem, başantrenör Ali Elmadibi, yönetim kurulu üyesi Uğur Keskin, takım kaptanları Pınar ve Büşra ile şampiyon takımın oyuncularına, Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Alper Samurkaş, Fethiye Taraftarlar Derneği üyeleri ve Apaçiler Taraftarlar Grubu tarafından anlamlı bir karşılama hazırlandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Dalaman Havaalanı'na doğru yola çıkan ekip, uçaktan inen sultanları, meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Filenin Sultanları kendilerine hazırlanan karşılama sürprizini görünce fotoğraflarla o anı ölümsüzleştirdiler. Başkan Erdem, "Sporcularımız ve bizler çok mutlu olduk. Böyle bir karşılama beklemiyorduk. Böyle karşılanınca büyük sevinç hissettik. Başarımızın kutlanması ve sahiplenilmesi bizleri mutlu etti. Şimdi vakit geçirmeden 1. Lig çalışmalarına başlayacağız" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ