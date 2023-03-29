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Haberler Spor Horozkentspor'a Soma Zafer freni

Horozkentspor'a Soma Zafer freni

29.3.2023

Horozkentspor’a Soma Zafer freni
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin 21. haftasında son 3 maçını kazanan Denizli temsilcisi Horozkentspor, Manisa deplasmanında Medigün Soma Zaferspor'a takıldı: 1-1. 17 puanla 11. sıradaki Soma Zaferspor ile 33 puanla 4. sırada yer alan Horozkentspor'un Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0. Soma Zaferspor, ikinci yarının 63. dakikasında Sözdar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Son dakikalarda beraberlik için yüklenen konuk ekip 85. dakikada Huriye'nin golü ile beraberliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi.

SERVET SARUN
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