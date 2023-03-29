Manisa FK zor virajda

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonu mesaisinde deplasmanda Altay'ı 3-1 yenerek Play-Off umutlarını yeşerten Manisa Futbol Kulübü, bugün direkt Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maç TRT Spor ve beINSports Max2 kanallarından ekranlara gelecek. Bu maç öncesi Manisa FK 42, üçüncü sıradaki Çaykur Rize 49 puanda.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlığı henüz geçmeyen orta saha oyuncusu Nizamettin Rize deplasmanında görev alamayacak. Altay galibiyetiyle Play-Off sınırına girdiklerini ifade eden Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Averajla Play-Off potasının bir basamak gerisindeyiz. Çaykur Rizespor güçlü bir takım. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.