Milli Takım kahretti

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 yenildi. 5. dakikada Salih'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz'in plase vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi. 10'da Enes'in baskısı sonrasında top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta Livakovic topu kornere çeldi. 20'de Pasalic penaltı noktasına hareketlenen Kovacic'i gördü. Kovacic'in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.



LIVAKOVIC'İ GEÇEMEDİK

45+4'te İsmail orta sahada topu kaybetti. Modric, Pasalic'i gördü. Pasalic, şutunu çekti. Mert'ten seken topu Kovacic tamamladı: 0-2. 58'de Modric'in sağ kanattan altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Pasalic ayak koydu. Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90+3'te Arda Güler'den aldığı pasla ceza sahasına giren Cenk, yakın mesafeden çok sert vurdu, top Livakovic'in kurtarışıyla yükseklik kazandı. Havalanan topa Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. Milli Takım, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.



KUNTZ'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz adam Ermenistan karşısında ilk 11'de yer alan Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerine Hırvatistan karşısındaZeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü. Öte yandan 3'lü savunmadan beklediği verimi alamayan Alman çalıştırıcı, bu maça dörtlü savunma ile çıktı.



BAKAN KASAPOĞLU ÇOCUKLARLA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ı Bursa'da yalnız bırakmadı. Depremzede çocuklarla birlikte karşılaşma öncesi bir araya gelen bakan Kasapoğlu, maçı da minik taraftarlarla birlikte tribünden takip etti.



DEPREMZEDELER İÇİN KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız unutulmadı. Kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de 'Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız' ifadeleri kullanıldı. Doğu tribününde de dev boyutta Türk bayağı yer aldı.

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