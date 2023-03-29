Muğla Ege Yıldızları güldü

TFF Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Muğla temsilcisi Ege Yıldızları GSK, Aydın deplasmanında Söke Latmos Sayrakçı GSK'yı 2-1 mağlup etti, ilk galibiyetine ulaştı. İlk maçında Denizli Sultanlarspor'a 8-1 yenilen Muğla ekibi, 10. dakikada Ceyda Aydın ve 66. dakikada Emine Nur Çağlar'ın golleriyle güldü. Kulüp başkanı Serkan Şen, "Kızlarımızı tebrik ediyoruz, araç desteği için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş, yakıt desteği için Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş'e teşekkür ederiz. Sponsor ihtiyacımız devam ediyor, Muğla'da tek kadın takımıyız, destek bekliyoruz" diye konuştu.



OSMAN AKÇA

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