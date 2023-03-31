Denizli Büyükşehir voleybolda zirvede

Denizli Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Kulüpler Küçük Kızlar Denizli İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Hasan Güngör Spor Salonu'nda 15 takımın katılımıyla iki grupta oynana maçlar sonunda, gruplarında ilk 2 sırayı alan 4 takım final grubuna kaldı. Çekişmeli karşılaşmalar sonunda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Denizli Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa ulaştı. Denizli Voleybol Spor Kulübü ikinciliği, Honaz Adil Akan Ortaokulu Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Yıldızlarda da birinciliği elde ettiklerini antrenör Osman Kartop, Bölge Şampiyonası'nda Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.



SEBAHATTİN ALP

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