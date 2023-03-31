Sultanlarspor’da milli sevinç var

Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta Denizli'yi tensil eden Sultanlarspor'da milli sevinç yaşanıyor. Kırmızı-siyahlıların, iki futbolcusu Damla Kaya ve Muazzez Şaş, U-17 Milli Takımı'nın 31 Mart-2 Nisan 2023 tarihlerinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kamp kadrosuna davet edildi. Kulüp başkanı Ahmet Üzeren, "Sporcularımızı tebrik ederken, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli takıma seçilmeleri, takımdaki diğer arkadaşlarına rol model olacaktır. Sultanlarspor olarak milli takıma daha çok sporcu vermek isteriz" dedi.Ege Yıldızları Gençlik SK'yı deplasmanda 8-1, Denizli derbisinde Kaplanlarspor'u 10-0 yenen ve ikide iki yapan Sultanlarspor'da, Dalma Kaya iki maçta toplam 7 golle yıldızlaştı.