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Haberler Spor Aydınlı Berkay Uslu Avrupa 3’üncüsü oldu

Aydınlı Berkay Uslu Avrupa 3’üncüsü oldu

1.4.2023

Gazete

Aydınlı Berkay Uslu Avrupa 3’üncüsü oldu
İspanya'nın Guadalajara kentinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Aydın rüzgarı esti. Aydın Genç Efeler S.K. Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu Berkay Uslu, milli takım formasıyla katıldığı engelliler kategorisi Parakarate branşında 3. olarak bronz madalya kazandı. Türkiye ve Aydın'a büyük gurur yaşatan Uslu, aynı zamanda ekim ayında Macaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı da kazandı. Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, bu başarıyı yakalayan sporcularını tebrik etti.

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