Turgutluspor U19 Sarıyer karşısında

U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde Play-Off heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 46 takımın 6 grupta mücadele ettiği U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde normal sezonun sona ermesi ile adlarını Play-Off'a yazdıran 16 takımın mücadele edeceği karşılaşmalar Aksaray, Ankara, Kırşehir ve Konya'da oynanacak. U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta mücadele eden ve normal sezonu 36 puanla 3. sırada tamamlayan Rahim Kaya ve Ayhan Toplar yönetimindeki Turgutluspor U19, Konya grup merkezinde Karşıyaka, Sarıyer ve Şanlıurfaspor ile mücadele edecek. Turgutluspor U19 ilk maçında bugün Konya Cumhuriyet Çim Sahası'nda saat 12.00'de Sarıyerspor ile karşı karşıya gelecek.



SERVET SARUN

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