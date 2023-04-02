Bergama çok farklı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta dün Ege derbisinde Bergama Belediyespor, evinde ağırladığı Akhisarspor karşısında gol oldu yağdı: 5-0. Karşılaşmaya oldukça baskılı başlayan ev sahibi kırmızı-lacivertliler, 11'de Mert'in pasında Aziz'in attığı golle Akigo önünde 1-0 öne geçti. 32'de Aziz'in sağdan ortasında Ahmet farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Akhisar'a üstünlüğünü kabul ettiren Bergama'da 45'te Aziz bir kez daha sahneye çıktı. Bu dakikada Aziz, rakip savunmanın hatasında skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

EV SAHİBİ FARKA KOŞTU

İkinci yarıda da Bergama, konuk yeşil-siyahlı ekip karşısında atak oynayan taraftı. 65'te sahanın yıldızı Aziz, Uğur'un pasında hat-trick yaparak Akigo'nun gardını iyice düşürdü: 4-0. 75'te kırmızı-lacivertli ekibin atağında Efe Görgülü'nün ortasını iyi değerlendiren Abdullah ağları sarstı: 5-0. 82'de Akigo atağında Halil İbrahim'in pasında Tunahan'ın şutunda top az farkla auta çıktı. Karşılaşmayı Bergama 5-0 kazanarak puanını 31'e çıkarırken, Akigo ise 24 puanda kaldı.

KENAN MOLLA