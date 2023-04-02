Manisa’da olaylı maç! Futbolcular tartışınca taraftarlar sahaya indi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup 23. haftada zirveyi yakından ilgilendiren maçta Yunusemre Belediyespor ile Aliağaspor FK karşı karşıya geldi. Gerginliğin eksik olmadığı maçta Aliağaspor sahadan 1-0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korurken, Yunusemre Belediyespor ise rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Deplasman takımı 8. dakikada İhsan Aslanoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Aliağaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.





JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Maçtan sonra futbolcular birbirine girdi. Taraftarların da sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Yaşanan gerginliğin artması üzerine jandarma, sahaya inerek olaylara müdahale etti. Saha içinde yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesinin ardından tarafların tartışması saha dışında da devam etti.