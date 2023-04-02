Messi Barça’ya geri dönüyor

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi'nin, yeniden Barcelona'ya dönmek istediği öne sürüldü. Arjantinli futbol efsanesi, eski takım arkadaşlarıyla Katalan devine dönmek için irtibat kurarken, Barça'nın teknik patronu Xavi Hernandez de taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Messi transferi için Barça'nın önündeki en büyük engel La Liga'nın katı Finansal Fair Play kuralları. Barcelona'nın bu problemi nasıl aşacağı ise merakla bekleniyor. Le Parisien'in haberine göre Barcelona Messi ile maksimum 10 milyon Euro brüt maaş, sponsor gelirlerinden pay, bilet gelirlerinden pay ve satılacak Messi formalarının gelirinden pay karşılığında anlaşma sağladı. Xavi de yaptığı açıklamada "Geri dönüşü, görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım" dedi.

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