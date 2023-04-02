Pınar KSK kendine geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Pınar Karşıyaka, 3 kez uzatmaya giden maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 109-101 mağlup etti Geçen hafta Telekom'a teslim olan İzmir ekibi, kendine gelerek zirve inadını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu farklı şekilde 22-12 kazandı. 2. periyotta toparlanan Denizli temsilcisi, farkı azalttı ve devreye 38-34 mağlup girdi. 3. periyotta adeta şahlanan Denizli Basket, bu periyodu 55-50 önde bitirdi.

SON BÖLÜMÜ ÇOK İYİ OYNADI

Pınar Karşıyaka son periyotta savunmayı orta sahaya kadar aldı. 10 sayı geriden gelen Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika 38 saniye kala skoru 65-65'e getirdi. Son hücumdan eli boş dönen Pınar Karşıyaka, avantaj kaçırdı. Bitime 1.9 saniye kala faul atışından 3 sayı bulan Karşıyaka, skoru 76-76'ya getirdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda iki takımda temkinli oyunu tercih etti. Üçüncü uzatmanın son anlarında ev sahibi ekibin hatalarını iyi değerlendiren Karşıyaka, müsabakayı 109-101 kazandı.

SEBAHHATİN ALP