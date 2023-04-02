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Haberler Spor Pınar KSK kendine geldi

Pınar KSK kendine geldi

Geçen hafta Telekom’a yenilen KSK, üç kez uzayan maçta Merkezefendi’yi yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege derbisinde uzatmaya giden maçı konuk Pınar Karşıyaka kazandı. Kaf-Kaf zirve inadını sürdürdü

2.4.2023

Gazete

Pınar KSK kendine geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Pınar Karşıyaka, 3 kez uzatmaya giden maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 109-101 mağlup etti Geçen hafta Telekom'a teslim olan İzmir ekibi, kendine gelerek zirve inadını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu farklı şekilde 22-12 kazandı. 2. periyotta toparlanan Denizli temsilcisi, farkı azalttı ve devreye 38-34 mağlup girdi. 3. periyotta adeta şahlanan Denizli Basket, bu periyodu 55-50 önde bitirdi.

SON BÖLÜMÜ ÇOK İYİ OYNADI
Pınar Karşıyaka son periyotta savunmayı orta sahaya kadar aldı. 10 sayı geriden gelen Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika 38 saniye kala skoru 65-65'e getirdi. Son hücumdan eli boş dönen Pınar Karşıyaka, avantaj kaçırdı. Bitime 1.9 saniye kala faul atışından 3 sayı bulan Karşıyaka, skoru 76-76'ya getirdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda iki takımda temkinli oyunu tercih etti. Üçüncü uzatmanın son anlarında ev sahibi ekibin hatalarını iyi değerlendiren Karşıyaka, müsabakayı 109-101 kazandı.

SEBAHHATİN ALP

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