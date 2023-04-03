Altay kritik virajda

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, bugün evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak. 28 puanla 12. sırada kendine yer bulan siyah-beyazlılar hafta içi mesaisinde Erzurumspor FK'yı yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım atmıştı. İzmir ekibi, 52 puanla 4. sırada bulunan ve ilk 2 yarışı veren Sakarya temsilcisi karşısında galip gelerek 2'de 2 yapmak ve seriye bağlamak istiyor. Siyah-beyazlılar ilk yarıdaki Göztepe derbisinden beri devam eden cezası nedeniyle karşılaşmayı yine taraftarından yoksun olarak oynayacak. İzmir temsilcisinde kaleniyle ci Ozan ve Björkander sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Maça çok moralli hazırlandık. le Sıkıntılı günleri arkamızda bırakmak için bu maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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