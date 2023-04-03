Buca uygun adım

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Ege derbisinde deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Hafta içinde Uşakspor'u da aynı skorla geçen sarı-lacivertliler, 40 puana ulaşarak çıkışa geçti. Son maçında deplasmanda Sarıyer'i 4-2 yenerek üst sıralar için umutlanan Bal-Kes ise bu sonuçla yara aldı. Mücadelenin ilk yarısı büyük bir mücadeleye sahne olurken, her iki ekip de rakip kalede etkili olamadı. Balıkesir ve Buca 1928 ilk 45'te birbirine üstünlük kuramadı, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.



GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

Bucaspor 1928 ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle bir anda iki farklı üstünlüğü ele geçirdi. Maçın 56. dakikasında İzmir ekibi Erhan Çelenk'le ilk golü buldu: 0-1. Erhan'ın golünden iki dakika sonra bu kez Berke Bıyık, 58'de sahneye çıkarak takımını rahatlattı: 0-2. Balıkesirspor'un farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve Fırtına, 68. dakikada farkı üçe çıkaran golü kaydetti. Bu dakikada Mehmet Fuat ağları sarsarak Bal-Kes'in umutlarını tüketti ve maç 3-0 Bucaspor 1928'in galibiyeti ile sonuçlandı.



ADIM ADIM ZİRVEYE

Bucaspor 1928, Balıkesir galibiyetiyle zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı-lacivertliler, dünkü galibiyetle 60 puana ulaşırken, ikinci sıradaki Van Spor'un 1 puan aldığı haftada rakibiyle arayı kapattı. Dünkü sonuçlarla Van Spor ile aradaki 4 puanlık fark 2'ye inerken, haftayı maç yapmadan 3 puanla kapatan lider Kocaeli ile 5 puanlık fark korundu.

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