KSK nefes aldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta maçında Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, 1954 Kelkit Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi. Son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldıktan sonra Selahaddin Dinçel'in yerine teknik patron olan Erman Güraçar, ilk sınavından 3 puanla ayrıldı, nefes aldı. 5. dakikada Kelkit Belediye atağında Miraç Furkan sağ çaprazdan yerden vurdu. Top az farkla auta çıktı. 21'de Hüseyin soldan çizgiye indi ve yerden ön direğe ortaladı. Enescan'ın vuruşunda kaleci Yusuf mükemmel bir refleksle topu kornere çeldi. 26'da Karşıyaka kontratağında Onur Kolay, Emre'yi tek pasla topla buluşturdu. Savunmanın arkasına sarkan Emre çalımlarla sağ çaprazdan ceza alanına girerken topu kaleci Ogün'ün sağından plase ile filelerle buluşturdu: 0-1. 39'da Yılmaz sağdan ceza alanı girip son çizgiden içeri çevirdi, Ali Say vuruşunda top defanstan sekti. Ali meşin yuvarlağı bir kez daha kaleye gönderdi. Ancak bu kez kaleci Ogün gole izin vermedi.



DEPLASMANDA FARKA KOŞTU

45'te ceza yayı üzerinden kazanılan frikikte Emre'nin vuruşunda baraja çarpan top filelerle kucaklaştı: 0-2. 66'da Kelkit Bld atağında Alparslan ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Yusuf çıkardı. 80'de Soner sağdan son çizgiye indi. Ortasında Namık Barış kafayla farkı üçe çıkardı: 0-3. Karşılaşmada geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Karşıyaka, zorlu Kelkit Belediyespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.



GÜRAÇAR'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka'da yeinden dümene geçen Erman Güraçar, ilk maçında Kelkit Belediyesi karşısına dört değişiklikle çıktı. Güraçar, geçen hafta Selahaddin Dinçel yönetiminde Edirnespor'a 3-0 yenilen kadrodan Fatih Taşdelen, Ertuğrul Sancaktutan, Batuhan Akyüz ve Fatih Ergen'i kesti. Bu isimlerin yerine Aykut Çolakoğlu, Emre Gemici, Caner Cengiz ve Ferhat Katipoğlu forma giydi.

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