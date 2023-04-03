Menemen kaçamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da üst sıraları hedefleyen Menemen FK, evinde güçlü rakibi Şanlıurfa karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 19'da Kemal'in şutunda kaleci Bora son anda topu kornere çeldi. 28'de Ziya'nın pasında Mertcan kaleci Aydın'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı Menemen FK'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. 51'de Erkam'ın ceza sahası içine ortaladığı top Bedirhan'ın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 53'te atışı kullanan Kemal, beraberliği sağladı: 1-1. 65'te Menemen FK savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu önünde bulan Doğacan konuk ekibi öne geçirdi: 1-2. 78'de Mertcan ceza yayı önünde kaleci Aydın'ın hatası sonrası topu önünde buldu. Ancak Mertcan topu boş kale yerine auta gönderdi. Menemen Futbol Kulübü, zorlu maçtan puansız ayrıldı.



ÖZDEN TÖRAYDIN 11'İ DEĞİŞTİRDİ

Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, dünkü Şanlıurfaspor maçında kadroda rotasyona gitti. Deneyimli teknik adam Arnavutköy Bld ile deplasmanda oynanan ve galip gelinen son lig maçında sahaya sürdüğü on birde 5 değişiklik yaptı. Arnavutköy maçındaki 11'den farklı olarak Oğuzhan Açıl'ın yerine Oktay'ı, Fuat'ın yerine Kadir'i, Gençer'in yerine Ferhat'ı, Atalay'ın yerine Oğuzhan Aydoğan'ı, Kaan'ın yerine ise Enes'i tercih etti.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

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