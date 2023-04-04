Burak Yılmaz Sittard’a veda etti

ESKİ milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden Fortuna Sittard takımıyla yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Değerli Fortuna Sittard ailesi ve güzel taraftarları, sizin için oynamak büyük bir mutluluktu. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı. Hollanda temsilcisi ile geçen yıl haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı kaydedilmişti. Kulüp yetkilisi Sjoerd Ars ise Burak'ın paylaşımının nedenini henüz bilmediklerini ve futbolcuyla bu konuda görüşeceklerini dile getirdi. Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard ile 25 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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