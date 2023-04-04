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Haberler Spor Denizli'de futbol sahası ringe döndü! Yumruklar havada uçuştu

Denizli'de futbol sahası ringe döndü! Yumruklar havada uçuştu

Bölgesel Amatör Lig'de deplasmanda Yeşil Çınarspor’u 3-1 mağlup eden Yatağanspor’da, rakip sahadaki sevinç kutlaması sonrası ortalık karıştı. Kutlamaları abartan takımını uyaran Yatağansporlu futbolcu ile takım arkadaşı arasında çıkan tartışma yeşil sahayı ringe çevirdi.

İHA

04.04.2023, 16:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 16:33

Denizli’de futbol sahası ringe döndü! Yumruklar havada uçuştu

TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 23. haftasında Denizli Şirinköy Stadı'nda oynanan GL Yeşil Çınarspor - Yatağanspor karşılaşması konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir manzara yaşandı.

Maçın bitiminde galibiyet sevincini paylaşmak için taraftarların bulunduğu tribüne davet edilen Yatağansporlu futbolcuların, kutlamanın dozunu kaçırması gerekçesiyle rakip taraftarların tepki göstermesine neden oldu. Bunun üzerine Yatağansporlu bir futbolcu, rakip takımın sahasında sevinç gösterilerinin daha fazla abartılmaması için uyardığı arkadaşlarına soyunma odasına gitme çağrısında bulundu.

Galibiyet sevincini abartan arkadaşını uyaran futbolcu, aldığı cevapla şok oldu. Takım arkadaşı, sağduyu çağrısında bulunan futbolcunun üzerine yürüdü. Bunun üzerine iki takım arkadaşı arasında saha içinde kısa süreli bir arbede yaşandı. Yumrukların konuştuğu tartışma, emniyet güçlerinin araya girmesi ile sona erdi.

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