Kadıköy maziyi arıyor

FENERBAHÇE Ali Koç yönetiminde Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamazken alışagelmiş birçok serinin de sona ermesi taraftarların en çok isyan ettiği konular arasında yer alıyor. Kanarya'nın son Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Kadıköy deplasmanındaki ilk galibiyetini almasıyla Ali Koç döneminde biten Şükrü Saraçoğlu serilerinin sayısı 7'ye yükseldi. Koç döneminde F.Bahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakiplerinden Trabzonspor karşısında 23 yıllık üstünlüğü sona ererken, Galatasaray'a karşı da 21 yıllık yenilmezlik unvanı bitti. Takımın Beşiktaş önünde de 15 yıllık namağlup serisi son bulurken, bu takımlar dışında yine G.Birliği ve Göztepe'ye de sahasında 21 yıl sonra yenilgiyle karşılaştı.

14 MAÇTA 3 GALİBİYET

SİVASSPOR 7 yıl sonra Kadıköy'de gülerken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 37 yıllık kariyerinde ilk kez Kadıköy'den galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan F.Bahçe, Koç yönetiminde ezeli rakiplerine karşı evinde oynadığı 14 mücadelede sadece 3 galibiyet görürken 5 mağlubiyet, 6 beraberlik elde etti.

İSTİFA SESLERİ DEVAM ETTİ

STATTA başlayan Ali Koç istifa sesleri, maç sonrası sosyal medyada da devam etti. İşte bazı tweetler; @ERENYALCN0: Dediği her şeyde haklı çıktı. Özür dileriz Aziz Yıldırım. Ali Koç istifa. Yönetim istifa. @LEWİSBAHCE: Artık bizim başkanımız, önderimiz, camiamızın lideri ol istemiyoruz Ali Koç. İstenmiyorsun artık bu camiada. Sözünün eri ol istifa et yönetiminle birlikte #AliKocIstifa @GORKEMCAN_ 06_: Bu saatten sonra susan Fenerbahçe düşmanıdır. Yönetim istifa! #alikoçistifa @EMİNEUCAR015: Gençliğimiz bitti, hayal bitti. #alikoçistifa