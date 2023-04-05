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Haberler Spor Burak Yılmaz için Türkiye iddiası

Burak Yılmaz için Türkiye iddiası

5.4.2023

Gazete

Burak Yılmaz için Türkiye iddiası
Fortuna Sittard ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'ın, Türkiye'ye dönerek Beşiktaş teknik heyetine katılma ihtimalinin gündeme geldiği iddia edildi. Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığını açıkladı. Burak geçtiğimiz yaz, Hollanda kulübü ile 2 yıl futbolcu, 3 yıl ise antrenör olarak sözleşme imzalamıştı. 37 yaşındaki oyuncunun Sittard ile yollarını ayırması sonrasında Beşiktaş teknik heyetine katılma ihtimali gündeme gelirken, deneyimli oyuncu ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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