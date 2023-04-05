El Clasico’da rövanş zamanı

İspanya Kral Kupası yarı finali rövanş karşılaşmasında Barcelona, Real Madrid'i konuk ediyor. TSİ 22.00'da başlayacak mücadele TİVİBU SPOR 1 ekranından yayımlanacak. yarı final ilk maçında Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede rakibi Real Madrid'i deplasmanda 1-0'lık skorla yenerek avantajı elinde bulunduran Barcelona, Camp Nou'da istediği sonucu alıp finale çıkmak istiyor. İlk karşılaşmada istediği sonuca ulaşamayan Real Madrid ise Camp Nou'da tur şansı arayacak. Barcelona, Copa Del Rey tarihinde 42 kez finale çıkma başarısı gösterdi. Katalan ekibi, bu istatistikle İspanya Kral Kupası'nda en fazla finale çıkan takım konumunda. Barcelona, Kral Kupası'nı 31 kez müzesine götürürken, Real Madrid ise bu turnuvada 19 kez kupa kazandı.

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