Ferguson madalyasını 40 yıl sonra alıyor

Manchester United'dan önce İskoçya ligi ekiplerinden Aberdeen'i çalıştıran ve burada birçok başarıya imza atan Sir Alex Ferguson, 1983'te kazanılan Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunun madalyasını 40 yıl sonra alıyor. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, UEFA'nın o dönemki kuralları gereği ilk 11 ve 5 yedek oyuncuya madalya verildiği, bu sebeple Ferguson'ın ve diğer isimlerin madalya alamadığı aktarılırken 12 Mayıs'ta gerçekleşecek törenle madalyaların verileceği kaydedildi. 1983 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde oynanan maçta Aberdeen, Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

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