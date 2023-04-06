Lionel Messi-PSG yol ayrımında

Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği Lionel Messi, sezon sonunda Fransız devine veda etmeye hazırlanıyor.Arjantinli yıldızın eşi Antonella, çocuklarının Paris'teki okulu için gelecek dönem kaydını yenilemediğinin ortaya çıkması, Messi'nin takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Barcelona cephesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Messi ile temas halinde olduklarını belirtmiş ve takıma dönmesini istediklerini söylemişti. Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Messi için Ronaldo'nun Al-Nassr'dan kazandığı paranın iki katını yani yıllık 400 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Messi'nin önceliği ise Avrupa'da kalmak.

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