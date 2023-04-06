Pota alev alev

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri, zirve, Play-Off ve kümede kalma yarışında potada çok önemli maçlara çıkacak. Ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve için umutlanan Pınar Karşıyaka, pazar günü güçlü rakibi Anadolu Efes'i konuk edecek. 40 puanda bulunan iki ekibin kritik mücadelesi zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Son 9 maçta sadece tek yenilgi alan yeşil-kırmızılılar, taraftarlarının da desteği ile kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.



DERBİ HEYECANI VAR

Süper Lig'de 24. hafta bir de Ege derbisine sahne olacak. Ligde 9 galibiyetle 10. sırada yer alan Manisa BŞB, pazar günü Aliağa Petkim'i konuk edecek. Manisa ekibi ilk 8 için umudunu artırmak, aynı puandaki konuk İzmir ekibi ise ateş hattından hızla uzaklaşmayı planlıyor. Ligde 10 galibiyetle averajla 8. sıradaki G.Saray Nef'in altında yer alan Merkezefendi Belediye cumartesi günü kümede kalma savaşı veren Beşiktaş'a konuk olacak. Mücadele Play-Off ve düşme hattının kaderini belirleyecek.



AVRUPA KSK'Yİ UNUTAMIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa'ya erken veda etse de kulüplerin hafızalarında yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri başlamadan önce son 16 turuna katılan kulüplerin genel menajerleri arasında anket yapıldı. Bu ankette Kaf Kaf'ın evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, oynanması en zor deplasmanlardan ikincisi oldu. Birinci sırada ise Hapoel Jerusalem'in karşılaşmalarını oynadığı Pais Arena yer aldı.

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