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Haberler Spor Suudi Arabistan‘da Ronaldo ve Talisca şov

Suudi Arabistan‘da Ronaldo ve Talisca şov

6.4.2023

Gazete

Suudi Arabistan‘da Ronaldo ve Talisca şov
Ronaldo ve Talisca ortaklığı Al Nassr'da rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Neredeyse her hafta gol atmaya başlayan bu ikilinin performansı sosyal medyada gündem olmuş durumda. Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi 20. hafta karşılaşmasında Al Adalah'ı Ronaldo ve Talisca'nın ikişer gol attığı maçta 5-0 ile geçen Al-Nassr'da iki yıldız şov yapmaya devam ediyor. Attıkları jeneriklik gollerle kalitelerini ispatlayan Ronaldo ve Talisca ikilisi, sezonun golüne aday goller atıyor. Özellikle Talisca'nın attığı 2. gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Bu sezon Al Nassr formasıyla ligde 9 maça çıkan Ronaldo, toplamda 11 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlayarak müthiş bir performansa imza atıyor.
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