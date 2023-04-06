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Haberler Spor UEFA’DA üçüncü Ceferin dönemi

UEFA’DA üçüncü Ceferin dönemi

6.4.2023

Gazete

UEFA’DA üçüncü Ceferin dönemi
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen UEFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçildi. Aleksander Ceferin, tek aday olarak girdiği seçimde 2027 yılına kadar yeniden UEFA başkanı oldu. Olağan kongrede Ceferin, 3. kez başkanlığa seçildi. UEFA'nın 7. başkanı olarak 2016'da göreve gelen 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ikinci kez seçilmişti. Kongrede, UEFA İcra Kuruluna en az biri kadın olmak üzere toplam 9 üye ile FIFA Konseyine gönderilecek üyeler de belirlendi.
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