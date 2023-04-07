1. Lig yangın yeri

Spor Toto 1. Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu müsabakalarda boy gösterecek. Son 6 maçından 4 galibiyet 2 beraberlik alarak Play- Off yarışına tutunan Göztepe, bugün evinde lider Samsunspor'la kapışacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

SON ŞANSI OLACAK

Geçen haftayı bay takım olarak geçirerek 45 puanla 7. sıraya yerleşen Bodrumspor, bugün önemli rakiplerinden Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Oğuzhan Aksu görev yapacak.

Sezon başından beri düşme hattından çıkamayan Denizlispor ise bugün ya tamam ya devam maçında Tuzlaspor'a konuk olacak. 15 Temmuz Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.