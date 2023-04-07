Balıkesirspor Uşak’a bileniyor

LİGİN 25.haftasında deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-1 kaybeden ve bu karşılaşma sonrasında teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayırarak takımı Can Cankök'e emanet eden Baynet İnşaat Balıkesirspor, Cankök yönetiminde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı, 20 puan ile 18.sırada yer alarak ateş hattından çıkamadı. 9 Nisan Pazar günü deplasmanda kendisi gibi ateş hattından çıkmak isteyen ve son 7 maçında 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 22 puan ile 17.sırada yer alan AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a konuk olacak olan Bal-Kes'te tek hedef 3 puan. Transfer yasaklısı olduğu için sezon başından beri dar bir kadro ile ligde mücadele eden kırmızı-beyazlılar hafta sonu konuk olacağı Uşakspor karşılaşmasını kazanarak ligde kalma yolunda kurtuluş ateşini yakmak istiyor. Kulüp Başkanı Nedim Ömer de "Takımızda moraller çok yüksek, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz, Uşak'tan 3 puanı alıp dönmek istiyoruz" diye konuştu.

SERVET SARUN