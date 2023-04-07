Kanarya, A.Efes’i Avrupa’dan eledi

EUROLEAGUE'İN son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon kupaya erken veda etti. Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 103-86 mağlup ayrıldı. İlk yarıda iyi savunma yapan F.Bahçe Beko, rakibine neredeyse hiç öne geçme şansı vermedi. Devreye 48-40 önde giden sarı-lacivertliler, Calathes, Dorsey ve Hayes'in etkili oyunuyla üçüncü çeyrekte de 8 sayılık farkı korudu. Son çeyrekte maça ortak olmaya çalışan Efes, dış şutlarla farkı 4'e kadar indirdi ancak rakibine yetişemedi. Son bölümde üst üste basketlerle farkı açan Fenerbahçe, 19'uncu galibiyetini alarak 5'inci sıraya yükseldi. 16'ncı mağlubiyetini alan Efes ise kupaya veda etti.

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