SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesini sürdüren Manisa FK'ya teknik direktör Yalçın Koşukavak ilaç gibi geldi. Sezona başladığı Levent Eriş ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 7 haftadır takımın başında olan Yalçın Koşukavak ile çıkışa geçti.

7 HAFTADA LEVENT ERİŞ'İ GEÇTİ

BU süreçte oynanan yedi mücadelede 5 galibiyet ve 2 de yenilgiyle 15 puanı hanesine yazdırmayı başaran Manisa temsilcisi, kendisini tekrar Play-Off yarışına dahil etti. Sezona başladığı deneyimli teknik adam Levent Eriş'le çıktığı 21 karşılaşmada 7 kez galibiyet sevinci yaşayan Manisa FK, Yalçın Koşukavak ile çıktığı henüz 7 maçta 5 galibiyete ulaştı. Savunma ve hücum anlamında iyi bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, yine Koşukavak ile birlikte bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. Manisa ekibi yarın Sakaryaspor deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

DOĞANCAN BİNGÖL