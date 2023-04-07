  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa BŞB’den büyük başarı

Manisa BŞB’den büyük başarı

7.4.2023

Gazete

Manisa BŞB’den büyük başarı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Değerlendirme Yarışması'nda 4 kategoride Türkiye şampiyonluğu elde etti. 12-14 yaş kategorisinde Elvin Gülen tek bayanlar Türkiye şampiyonu olurken, Elif Ekin Okçu-Elvin Gülen-Elif Kahraman trio kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. 15-17 yaş kategorisinde yarışan Göktürk Balcı, tek erkekler Türkiye şampiyonu oldu.

Göktürk Balcı-Selin Özermiş, çiftler kategorisinde şampiyonluk elde ederken, Göktürk Balcı-Selin Özermiş-Yudum Atan trio kategorisinde Türkiye ikincisi oldular. 18+ yaş kategorisinde Okay Arsan-Şimal Seyman çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu aldılar. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı antrenörleri Zeki Can Akdağ ve Rüya Arsan da milli takım antrenör heyetinde yer alacaklar.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA