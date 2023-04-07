Manisa BŞB’den büyük başarı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Değerlendirme Yarışması'nda 4 kategoride Türkiye şampiyonluğu elde etti. 12-14 yaş kategorisinde Elvin Gülen tek bayanlar Türkiye şampiyonu olurken, Elif Ekin Okçu-Elvin Gülen-Elif Kahraman trio kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. 15-17 yaş kategorisinde yarışan Göktürk Balcı, tek erkekler Türkiye şampiyonu oldu.

Göktürk Balcı-Selin Özermiş, çiftler kategorisinde şampiyonluk elde ederken, Göktürk Balcı-Selin Özermiş-Yudum Atan trio kategorisinde Türkiye ikincisi oldular. 18+ yaş kategorisinde Okay Arsan-Şimal Seyman çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu aldılar. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı antrenörleri Zeki Can Akdağ ve Rüya Arsan da milli takım antrenör heyetinde yer alacaklar.