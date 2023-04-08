Hızlı raketler, madalyalarına kavuştu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nı kazanan isimler belli oldu. Dünya Masa Tenisi Günü çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvaya 43 kız, 61 erkek olmak üzere toplam 104 sporsever katıldı.

Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Veteranlar olmak üzere 5 farklı kategoride yapılan müsabakalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreni ile madalyalarına kavuştu.





Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Dünya Masa Tenisi Günü etkinlikleri çerçevesinde Efeler Atatürk Spor Salonumuzda düzenlediğimiz Masa Tenisi Turnuvası, 43 kız, 61 erkek toplam 104 sporseverin katılımıyla gerçekleşti.

Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Veteranlar olmak üzere farklı kategoride gerçekleşen müsabakalar aynı gün madalya töreni ile son buldu. Dünya Masa Tenisi Günü'nü kutluyor, ülkemiz için daima sporun, sporcunun ve gençlerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.