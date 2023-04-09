Sabri Sarıoğlu geleceğin yıldızlarını İzmir’de arıyor

Sabri Sarıoğlu, turnuvanın hem kulüpler hem de A Milli Takım'ın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

"Genç Milli Takım antrenörleri olarak, kulüplerimizde yetişen oyuncuları milli takımlara kazandırmak için maçları izliyoruz. Çok güzel bir turnuva oluyor. Katılım da çok yüksek. Güzel maçlar oluyor. İnşallah biz de geleceğin milli takım oyuncularını bulmaya çalışıyoruz."

"HİÇBİR OYUNCUYU GÖZDEN KAÇIRMAK İSTEMİYORUZ"

Futbolculuğu döneminde Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla önemli başarılar kazanan Sabri Sarıoğlu, yine iyi bir jenerasyon yakayabilmenin peşinde olduklarını dile getirdi.

Sarıoğlu, Genç Milli Takım antrenörlüğüne getirilmesinin ardından yoğun bir çalışma temposuna girdiğini anlattı.

"Alt yaş gruplarında resmi maçlar bitti. Önümüzdeki senenin milli takımını oluşturmak için havuzu geniş tutmak istiyoruz. Birçok oyuncu izliyoruz. Hiçbir oyuncuyu gözden kaçırmak istemiyoruz."

Turnuvaya katılan genç oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Sabri Sarıoğlu, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf da çektirdi.