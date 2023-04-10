Altınordu frene bastı

Spor Toto Birinci Lig'de Altaş Denizlispor'u 5-2 yenip, deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor karşısında hükmen 3-0 galip ilan edilen Altınordu, Süper Lig mücadelesi veren Eyüpspor maçında frene bastı. Doğanlar Stadı'nda rakibine 2-1 mağlup olan Altınordu, girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Maçta 3 topu direkten dönen kırmızı-lacivertliler 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Bu hafta düşme potasında yer alan Gençlerbirliği'nin Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alması üzerine Altınordu'nun rakibiyle arasındaki fark 2 puana düştü. Altınordu, İzmir derbisinde Altay'a perşembe günü konuk olup, ardından hafta sonu ligden çekilen Adanaspor'dan hükmen 3 puan daha alacak.

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