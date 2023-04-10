Arkas Spor Toto’ya set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nde tekrar çıkışa geçerek üst sıralara tırmanan Arkasspor, 24'üncü haftada Spor Toto'yu deplasmanda 3-0 geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ilk setin son bölümünde ev sahibi ekip öne geçse de, İzmir temsilcisi üst üste sayılarla 29-27 üstünlük sağlayarak 1-0 öne geçti. Benzer bir senaryoyla geçen ikinci seti de konuk ekip 25-23 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette de Spor Toto büyük bir bölümü önde götürmesine karşın Arkas tecrübesini konuşturdu ve bu seti 27-25, maçı da 3-0 kazanarak tekrar 5'inci sıraya yükseldi.

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