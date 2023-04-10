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Haberler Spor Arkas Spor Toto’ya set vermedi

Arkas Spor Toto’ya set vermedi

10.4.2023

Gazete

Arkas Spor Toto’ya set vermedi
Voleybol Efeler Ligi'nde tekrar çıkışa geçerek üst sıralara tırmanan Arkasspor, 24'üncü haftada Spor Toto'yu deplasmanda 3-0 geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ilk setin son bölümünde ev sahibi ekip öne geçse de, İzmir temsilcisi üst üste sayılarla 29-27 üstünlük sağlayarak 1-0 öne geçti. Benzer bir senaryoyla geçen ikinci seti de konuk ekip 25-23 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette de Spor Toto büyük bir bölümü önde götürmesine karşın Arkas tecrübesini konuşturdu ve bu seti 27-25, maçı da 3-0 kazanarak tekrar 5'inci sıraya yükseldi.
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