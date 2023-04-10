Bravo Kaf-Kaf

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti. İlk 3 dakikayı 7-2 üstün geçen Anadolu Efes, son 2 dakikaya da 9 sayı farkla 20-11 önde girdi. Anadolu Efes ilk periyodu 28-16 üstün tamamladı. İkinci periyoda daha etkili başlayan ve Vitto Brown'la üst üste 3 sayılık sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada Jaylon Brown'un 3 sayılık basketiyle 37-36 öne geçti. İki takım soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti.



KUSURSUZ OYNADILAR

Üçüncü periyoda 6-0'lık seri ile başlayan ve 53-47 üstünlük kuran ev sahibi ekip, Kuzminskas'ın basketiyle 23. dakikayı 57-50 üstün geçti. Anadolu Efes'in Beaubois ve Zizic'le aradaki farkı 2 sayıya (58-56) indirdiği periyotta Pınar Karşıyaka, son dakika içinde Angola'nın 3 sayılık basketiyle periyodu 9 sayı farkla 77-68 önde tamamladı. Dördüncü periyodun başında farkı 13 sayıya (81-68) yükselten Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 85-72 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip müsabakadan 98-83 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ilk periyodun bitimine 33 saniye kala itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.



MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmanın sonunda Karşıyakalı basketbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ilk periyotta oyundan atılan koç Ufuk Sarıca da tekrar parkeye gelerek oyuncularıyla galibiyeti kutladı.

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