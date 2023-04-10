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Haberler Spor Edremit Bld Altınoluk son dörde kaldı

Edremit Bld Altınoluk son dörde kaldı

10.4.2023

Gazete

Edremit Bld Altınoluk son dörde kaldı
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 1. Ligi Yarı Final Etabı'ndaki üçüncü maçında Adam Voleybol'a 3-2 kaybeden Edremit Belediye Altınoluk, gruptaki diğer rakibi Bahçelievler'in İstanbul BŞB'ye yenilmesi sonucu gruptan çıkan takım olmayı başardı. Karşılaşmada ilk 2 seti 25-21 ve 25-19 kaybeden Edremit, ardından reaksiyon göstererek 17-25 ve 23-25'lik skorlarla durumu 2-2'ye getirdi. Son seti 15-11 alan Adam Voleybol maçı 3-2 kazandı. Adam Voleybol'un ardından grubu ikinci sırada bitiren Edremit Altınoluk, son dörde adını yazdırdı.
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