Edremit Bld Altınoluk son dörde kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 1. Ligi Yarı Final Etabı'ndaki üçüncü maçında Adam Voleybol'a 3-2 kaybeden Edremit Belediye Altınoluk, gruptaki diğer rakibi Bahçelievler'in İstanbul BŞB'ye yenilmesi sonucu gruptan çıkan takım olmayı başardı. Karşılaşmada ilk 2 seti 25-21 ve 25-19 kaybeden Edremit, ardından reaksiyon göstererek 17-25 ve 23-25'lik skorlarla durumu 2-2'ye getirdi. Son seti 15-11 alan Adam Voleybol maçı 3-2 kazandı. Adam Voleybol'un ardından grubu ikinci sırada bitiren Edremit Altınoluk, son dörde adını yazdırdı.

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