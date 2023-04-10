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Haberler Spor F.Bahçe kritik virajda

F.Bahçe kritik virajda

10.4.2023

Gazete

F.Bahçe kritik virajda
Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından kupada Kayseri engelini geçerek moral bulan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor. Kanarya, Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Mert Hakan'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Henrique ve King müsabakada forma giyemeyecek.
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