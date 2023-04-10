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Haberler Spor G.Saray’dan Akpom hamlesi

G.Saray’dan Akpom hamlesi

10.4.2023

Gazete

G.Saray’dan Akpom hamlesi
Galatasaray, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, Gomis'in yaşı, Icardi'nin de ayrılma ihtimaline karşılık önceliği forvet hattına verdi. Bu bağlamda çalışmalarına hız veren Aslan, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Cimbom, M'Boro ekibinin yıldızı Chuba Akpom'u gündemine aldı. Akpom'un M'Boro ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Cimbom'a sıcak bakabileceği belirtildi. Bu sezon 34 maçta forma giyen Akpom, 26 gol, 2 asistlik performansıyla takımı adına anahtar oyunculardan biri oldu. 7 milyon Euro değer biçilen Akpom daha önce PAOK, Arsenal ve Hull City formalarını terletti.
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