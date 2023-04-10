TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde düşme hattında sonuncu Yomraspor'la golsüz berabere kalıp 7 maç kala averajla Play-Off hattına dönen Karşıyaka, taraftarın büyük protestosuyla sarsıldı. İlk kez toplu olarak yönetime istifa seslerinin yükseldiği yeşil-kırmızılılarda taraftarlar sosyal medyada ikiye bölünürken, teknik direktör Erman Güraçar da futbolcularını sert dille eleştirdi. Yomraspor önünde alınan skorla ilgili, "İzahı yok, çözümü çok" diyen Erman Güraçar, "Ligin en kritik haftalarından birinde kendi sahanda son sıradaki takıma 2 puan bırakmanın izahı yok. İlk 45 dakikada 3-0 yapıp bir devrede bitirebileceğin maçı bu kadar net pozisyon harcayıp krize sokmanın izahı yok. Sahada rakibimize karşı omuz omuza beraber çarpışmamız gerekirken sahanın içinde ve dışında birbirimize çarpışmanın izahı yok. Öncelikle başta ben olmak üzere hiçbirimiz şikayet etmeyecek ve bahane üretmeyecek. Kendi egolarıyla hareket eden, davranışlarıyla takıma zarar veren kim varsa bundan sonra bizimle olmayacak. Hakkını veren kim varsa bu forma onun üstünde olacak" ifadelerini kullandı.

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